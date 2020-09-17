Экс-игрок "Реала" Метцельдер обвиняется в распространение детской порнографии

Экс-игрок "Реала" и "Боруссии" Д Кристоф Метцельдер может сесть в тюрьму. Экс-спортсмен обвиняется в распространении детской порнографии. Об этом сообщает Eurosport.



По данным источника, Метцельдер может получить наказание до трёх лет лишения свободы.



Ранее экс-игрок признался, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Однако следователи утверждают, что мужчина хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией.



Отметим, Метцельдер просил, чтобы судебный процесс проходил без огласки, однако ему было отказано.

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