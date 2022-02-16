Экс-игрок "Реала" Миятович раскритиковал команду после поражения от ПСЖ

Фото: твиттер "Реала"

Экс-игрок "Реала" Предраг Миятович остался недоволен игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (0:1).

"У меня были позитивные ощущения перед матчем, я думал, что "Реал" продемонстрирует свой стиль в столь важной игре. Однако увиденное разбило весь мой оптимизм. "Реал" разочаровал меня во всем. Команда была медленная, не показала характер. Я всерьез обеспокоен.

Если за 90 минут, имея такой состав, ты не можешь попасть в створ… Представьте, что мы, болельщики "Реала", чувствуем. У любой команды может быть неудачный вечер, можно плохо провести несколько минут. Но все 90… Ни разу у меня не появилось впечатление, что "Реал" может ждать что-то, кроме поражения", - приводит слова Миятовича AS.

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