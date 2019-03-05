Экс-игрок "Реала" назвал причину слабых выступлений клуба в текущем сезоне

Теги реал мадрид

Экс-игрок "Реала" назвал причину слабых выступлений клуба в текущем сезоне

Экс-игрок "Реала" Фернандо Санс высказался об игре клуба в нынешнем сезоне.

"Реалу" не хватает футболистов, делающих клуб великим. У них сейчас отсутствуют звезды, есть те же игроки, чтобы и были в течении последних пяти лет.

Нам надо сказать им спасибо за блестящую главу в истории, однако сейчас им нужен бомбардир", - приводит слова Санса Marca.

Отметим, что Санс выступал за "сливочных" с 1996 по 1999 год. С клубом он выиграл три трофея, в том числе и Лигу Чемпионов.

В текущем сезоне "Реал" уже вылетел из Кубка Испании, а в Примере клуб идет на третьем месте.

Читайте также: Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"

Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов