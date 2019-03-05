Экс-игрок "Реала" назвал причину слабых выступлений клуба в текущем сезоне

Экс-игрок "Реала" Фернандо Санс высказался об игре клуба в нынешнем сезоне.

"Реалу" не хватает футболистов, делающих клуб великим. У них сейчас отсутствуют звезды, есть те же игроки, чтобы и были в течении последних пяти лет.

Нам надо сказать им спасибо за блестящую главу в истории, однако сейчас им нужен бомбардир", - приводит слова Санса Marca.

Отметим, что Санс выступал за "сливочных" с 1996 по 1999 год. С клубом он выиграл три трофея, в том числе и Лигу Чемпионов.

В текущем сезоне "Реал" уже вылетел из Кубка Испании, а в Примере клуб идет на третьем месте.

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