Экс-игрок "Реала" назвал Симеоне неправильным тренером для Фелиша



Бывший полузащитник "Реала" Рафаэль ван дер Варт заявил, что Диего Симеоне является неправильным тренером для нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

"Фелиш является классным игроком, но он попал в неправильный клуб к неправильному тренеру. Когда он переходил в "Атлетико", то я подумал, что клуб изменит свой стиль игры, но этого не случилось.

Фелиш может проявить себя, когда владеет мячом. В этом случае он регулирует темпа матча. Но команды Симеоне так не играют", - приводит слова ван дер Варта Marca.

Напомним, что португалец обошелся "Атлетико" в 126 миллионов евро, став рекордным трансфером в истории "матрасников". В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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