Экс-игрок "Реала" назвал Симеоне неправильным тренером для Фелиша

Теги атлетико мадриджоау фелишрафаэль ван дер ваарт

Экс-игрок "Реала" назвал Симеоне неправильным тренером для Фелиша
Бывший полузащитник "Реала" Рафаэль ван дер Варт заявил, что Диего Симеоне является неправильным тренером для нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

"Фелиш является классным игроком, но он попал в неправильный клуб к неправильному тренеру. Когда он переходил в "Атлетико", то я подумал, что клуб изменит свой стиль игры, но этого не случилось.

Фелиш может проявить себя, когда владеет мячом. В этом случае он регулирует темпа матча. Но команды Симеоне так не играют", - приводит слова ван дер Варта Marca.

Напомним, что португалец обошелся "Атлетико" в 126 миллионов евро, став рекордным трансфером в истории "матрасников". В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Фелиш, ставший самым дорогим трансфером в истории "Атлетико", хочет вернуться в "Бенфику". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА нацелился на форварда английского клуба

ЦСКА нацелился на форварда английского клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов