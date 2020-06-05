Экс-игрок "Реала" оценил шансы мадридцев и "Барселоны" на чемпионство

Экс-игрок "Реала" Пирри высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Большое количество игр кряду сыграет на руку "Реалу", так как у них состав лучше, чем у "Барселоны". Похожая ситуация была в начале сезона. У "Реала" отличный и глубокий состав", - приводит слова Пирри Marca.

За 11 туров до конца "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

Пирри выступал за "Реал" с 1964 по 1980 год. За это время он провел за "сливочных" 561 игру.

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