Экс-игрок "Реала" отреагировал на обвинения в организации покушения на Ковачевича

Теги рауль браводарко ковачевич

Экс-игрок "Реала" отреагировал на обвинения в организации покушения на Ковачевича

Бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво прокомментировал информацию о своей причастности к покушению на экс-форварда "Ювентуса" и "Реал Сосьедада" Дарко Ковачевича.

"Это безумная выдумка. Это не влияет на меня, но мне причиняет боль, что моя семья читает это варварство. Дарко звонил мне и спрашивал, как у меня дела, не сошёл ли я с ума из-за этих публикаций. Мы были соседями по комнате, и у нас очень близкие отношения. Netflix мог бы снять фильм по сюжету, который описан в СМИ", - приводит слова испанца Marca.

Ранее сербская газета Telegraf писала, что Браво хотел убить Ковачевича из-за наличия у последнего информации об организации договорных матчей.

Напомним, что вечером 7 января в пригороде Афин на серба напали вооружённые люди, однако для пострадавшего всё обошлось - он только повредил колено и запястье.

В Испании сейчас ведётся расследование об участии Браво в организации договорных матчей. Ему грозит реальный тюремный срок.

Не пропустите: "Реал" создает новый отдел из-за ситуации с Луниным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" нацелился на форварда сборной Швеции

"Зенит" нацелился на форварда сборной Швеции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов