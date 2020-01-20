Экс-игрок "Реала" отреагировал на обвинения в организации покушения на Ковачевича
Бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво прокомментировал информацию о своей причастности к покушению на экс-форварда "Ювентуса" и "Реал Сосьедада" Дарко Ковачевича.
"Это безумная выдумка. Это не влияет на меня, но мне причиняет боль, что моя семья читает это варварство. Дарко звонил мне и спрашивал, как у меня дела, не сошёл ли я с ума из-за этих публикаций. Мы были соседями по комнате, и у нас очень близкие отношения. Netflix мог бы снять фильм по сюжету, который описан в СМИ", - приводит слова испанца Marca.
Ранее сербская газета Telegraf писала, что Браво хотел убить Ковачевича из-за наличия у последнего информации об организации договорных матчей.
Напомним, что вечером 7 января в пригороде Афин на серба напали вооружённые люди, однако для пострадавшего всё обошлось - он только повредил колено и запястье.
В Испании сейчас ведётся расследование об участии Браво в организации договорных матчей. Ему грозит реальный тюремный срок.
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