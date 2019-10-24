Экс-игрок "Реала" поддержал военную операцию Турции в Сирии
Бразильский нападающий "Истанбул Башакшехир" Робиньо вместе с партнерами по команде отпраздновал военным приветствием гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вольфсбергом" (1:0).
Данное приветствие используется турецкими футболистами в качестве знака поддержки операции турецкой армии против сирийских курдов.
35-летний Робиньо выступает за "Истанбул" с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ранее бразилец играл за "Сантос", "Реал", "Манчестер Сити", "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд", "Атлетико Минейро" и "Сивасспор".
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