Экс-игрок "Реала" пожаловался на расизм в мадридском клубе
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фредди Ринкон рассказал, как в своём время столкнулся с проявлением расизма в королевском клубе.
Напомним, что колумбиец выступал за "сливочных" с 1995 по 1996 год.
"Мне не хватало белого цвета кожи. Не могу сказать, что сталкивался с расизмом каждый день в обычной жизни, но в команде - да. Положение Хорхе Вальдано было сложным, так как игроки оказывали на него большое давление. Это было трудно, потому что там много эгоистов, гордости. Но это делает клуб лучшим в мире. Я хорошо общался с партнёрами по команде и нашёл отличных друзей", - цитирует Ринкона Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14