Экс-игрок "Реала" пожаловался на расизм в мадридском клубе

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фредди Ринкон рассказал, как в своём время столкнулся с проявлением расизма в королевском клубе.

Напомним, что колумбиец выступал за "сливочных" с 1995 по 1996 год.

"Мне не хватало белого цвета кожи. Не могу сказать, что сталкивался с расизмом каждый день в обычной жизни, но в команде - да. Положение Хорхе Вальдано было сложным, так как игроки оказывали на него большое давление. Это было трудно, потому что там много эгоистов, гордости. Но это делает клуб лучшим в мире. Я хорошо общался с партнёрами по команде и нашёл отличных друзей", - цитирует Ринкона Marca.

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