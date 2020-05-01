Экс-игрок "Реала" пожаловался на расизм в мадридском клубе

Теги реал мадрид

Экс-игрок "Реала" пожаловался на расизм в мадридском клубе

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фредди Ринкон рассказал, как в своём время столкнулся с проявлением расизма в королевском клубе.

Напомним, что колумбиец выступал за "сливочных" с 1995 по 1996 год.

"Мне не хватало белого цвета кожи. Не могу сказать, что сталкивался с расизмом каждый день в обычной жизни, но в команде - да. Положение Хорхе Вальдано было сложным, так как игроки оказывали на него большое давление. Это было трудно, потому что там много эгоистов, гордости. Но это делает клуб лучшим в мире. Я хорошо общался с партнёрами по команде и нашёл отличных друзей", - цитирует Ринкона Marca.

Не пропустите: Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Я остался без жилья и дохода": "Русский Месси" застрял в Болгарии из-за пандемии коронавируса

"Я остался без жилья и дохода": "Русский Месси" застрял в Болгарии из-за пандемии коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов