Экс-игрок "Реала" принёс "Бетису" победу над "Атлетико"

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Экс-игрок "Реала" принёс "Бетису" победу над "Атлетико"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Бетис" дома взял верх над мадридским "Атлетико". Единственный гол в этом матче забил Серхио Каналес, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Примечательно, что 27-летний хавбек в своё время один сезон отыграл в составе "Реала".

"Бетис" – "Атлетико" - 1:0

Гол: Каналес, 65 (пенальти) - 1:0.

"Бетис": Лопес, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Барраган, Манди, Каналес, Герреро (Фирпо, 73), Санчес (Гарсия, 84), Каптум, Гуардадо, Леон.

"Атлетико": Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Филипе Луис, 46), Люка Эрнандес, Родри Эрнандес, Парти, Лемар (Витоло, 63), Корреа (Калинич, 75), Мората, Гризманн.

Благодаря этой победе "Бетис" поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а вот "Атлетико" упустил шанс сократить отставание от "Барселоны" и теперь отстаёт от лидера на 6 очков.

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