Экс-игрок "Реала" принёс "Бетису" победу над "Атлетико"
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Бетис" дома взял верх над мадридским "Атлетико". Единственный гол в этом матче забил Серхио Каналес, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Примечательно, что 27-летний хавбек в своё время один сезон отыграл в составе "Реала".
"Бетис" – "Атлетико" - 1:0
Гол: Каналес, 65 (пенальти) - 1:0.
"Бетис": Лопес, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Барраган, Манди, Каналес, Герреро (Фирпо, 73), Санчес (Гарсия, 84), Каптум, Гуардадо, Леон.
"Атлетико": Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Филипе Луис, 46), Люка Эрнандес, Родри Эрнандес, Парти, Лемар (Витоло, 63), Корреа (Калинич, 75), Мората, Гризманн.
Благодаря этой победе "Бетис" поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а вот "Атлетико" упустил шанс сократить отставание от "Барселоны" и теперь отстаёт от лидера на 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|21
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|21
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15