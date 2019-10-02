Экс-игрок "Реала" принес победу "Боруссии" над "Славией" в Лиге чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла пражскую "Славию" со счетом 2:0. Победу немецкому клубу принес дубль защитника Хакими, который арендован у мадридского "Реала".

"Славия" Чехия – "Боруссия" Германия - 0:2 (0:1)

Голы: Хакими, 35 - 0:1, Хакими, 89 - 0:2

"Боруссия": Бюрки, Хуммельс, Хакими, Аканджи, Пишчек, Дилэйни, Санчо (Азар, 74), Брандт, Витцель, Ройс, Геррейру.

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