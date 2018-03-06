Экс-игрок "Реала" Сисиньо завершил карьеру

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Экс-игрок "Реала" Сисиньо завершил карьеру

Известный бразильский защитник Сисиньо объявил о завершении карьеры.

Футболист принял решение закончить выступления из-за проблем с левым коленом.

37-летний Сисиньо выступал за "Ботафого", "Атлетико Минейро", "Сан-Паулу", "Реал", "Рому", "Вильярреал", "Спорт Ресифе", "Сивасспор" и "Бразилиенсе". Сыграл 15 матчей за сборную Бразилии и забил 1 гол.

Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Либертадорес, победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Конфедераций.

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