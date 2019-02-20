Экс-игрок "Реала" сравнил себя с Иисусом

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Экс-игрок "Реала" сравнил себя с Иисусом
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората прокомментировал информацию, что его приходом недовольны многие фанаты клуба.

"Нельзя нравится абсолютно всем. Даже Иисус Христос был не каждому по нраву. Главное, что меня хорошо приняли партнеры и клуб, я очень ценю это. Я наказан показать, для чего перешел в команду", - приводит слова Мораты AS.

Напомним, что ранее Мората выступал за "Реал" и "Ювентус". В январе "Атлетико" арендовал форварда у "Челси" с правом последующего выкупа.

Не пропустите: Хочу, чтобы фанаты "Ювентуса" меня уважали: Мората высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru

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