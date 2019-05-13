Экс-игрок "Реала" стянул шорты с соперника в матче чемпионата Португалии

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Экс-игрок "Реала" стянул шорты с соперника в матче чемпионата Португалии

Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау отметился забавным действием во время матча 33-тура чемпионата Португалии против "Бенфики" (2:3).

На 73-й минуте Коэнтрау упустил мяч за пределы поля в борьбе с греческим полузащитником лиссабонцев Андреасом Самарисом. Грек предложил Коэнтрау руку, чтобы помочь ему подняться, но вместо этого оппонент вскочил на ноги и стянул шорты с Самариса, который нисколько не разозлился, а лишь с улыбкой продолжил матч.

31-летний Коэнтрау в нынешнем сезоне провел за "Риу Аве" 23 матча во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за "Реал".

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