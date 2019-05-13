Экс-игрок "Реала" стянул шорты с соперника в матче чемпионата Португалии
Защитник "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау отметился забавным действием во время матча 33-тура чемпионата Португалии против "Бенфики" (2:3).
На 73-й минуте Коэнтрау упустил мяч за пределы поля в борьбе с греческим полузащитником лиссабонцев Андреасом Самарисом. Грек предложил Коэнтрау руку, чтобы помочь ему подняться, но вместо этого оппонент вскочил на ноги и стянул шорты с Самариса, который нисколько не разозлился, а лишь с улыбкой продолжил матч.
31-летний Коэнтрау в нынешнем сезоне провел за "Риу Аве" 23 матча во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|33
|84
|2
|Порту
|33
|82
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|74
|4
|Брага
|33
|64
|5
|Морейренсе ФК
|33
|52
|6
|Витория Гимарайнш
|33
|49
|7
|Санта-Клара
|33
|42
|8
|Рио Аве
|33
|42
|9
|Боавишта
|33
|41
|10
|Белененсиш
|33
|40
|11
|Портимоненсе
|33
|39
|12
|Маритиму
|33
|39
|13
|Витория Сетубал
|33
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|33
|36
|15
|КД Тондела
|33
|32
|16
|Дешпортиво Чавес
|33
|32
|17
|Насьонал
|33
|28
|18
|Фейренсе
|33
|17