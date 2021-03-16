Экс-игрок "Реала" Васкес высказался о возможном возвращении Роналду в Мадрид



Бывший полузащитник мадридского "Реала" Мартин Васкес поделился мнением о возможном переходе в королевский клуб нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В футболе, как и в жизни, ничего нельзя исключать. Это непростая сделка, но нет невозможного нет. Между "Реалом" и Роналду есть большая история игры. Ушла в прошлое та напряженность, вызванная его уходом. Три года назад никто не верил, что Роналду перейдет в "Ювентус". А сейчас его возвращение в "Реале" кажется более простой сделкой", – приводит слова Васкеса La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может отпустить 36-летнего Роналду бесплатно, чтобы не платить ему 60 миллионов евро зарплаты в последний год контракта.

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