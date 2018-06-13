Экс-игрок "Реала" возглавил сборную Испании

Новым главным тренером сборной Испании назначен Фернандо Йерро, сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.

На этом посту он сменил отправленного в отставку Хулена Лопетеги. Уже сегодня Йерро проведёт первую тренировку с командой.

Стоит отметить, что 50-летний Йерро ранее работал помощником тренера в "Реале", а также возглавлял "Овьедо". В бытность футболистом Йерро много лет выступал за "Реал".

Напомним, что на ЧМ-2018 Испания сыграет со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

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