Экс-игрок "Реала" возглавит украинский клуб
Бразилец Жулио Сезар будет тренировать донецкий "Олимпик" в следующем сезоне.
Сообщается, что подписание контракта еще не произошло, однако Сезар уже приступил к выполнению своих обязанностей.
Напомним, что Сезар известен по своим выступлениям за "Реал", "Милан", "Бенфику" и "Олимпиакос". В своей тренерской карьере он успел поработать только в "Кристо Атлетико" из Паленсии.
Отметим, что по итогам минувшего сезона "Олимпик" сохранил прописку в УПЛ.
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