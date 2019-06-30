Экс-игрок "Реала" возглавит украинский клуб

Бразилец Жулио Сезар будет тренировать донецкий "Олимпик" в следующем сезоне.

Сообщается, что подписание контракта еще не произошло, однако Сезар уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Напомним, что Сезар известен по своим выступлениям за "Реал", "Милан", "Бенфику" и "Олимпиакос". В своей тренерской карьере он успел поработать только в "Кристо Атлетико" из Паленсии.

Отметим, что по итогам минувшего сезона "Олимпик" сохранил прописку в УПЛ.

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