Экс-игрок "Реала" высказался о предстоящем Класико

Теги реал мадридбарселона

Экс-игрок "Реала" высказался о предстоящем Класико

Экс-футболист "Реала" Хавьер Бальбоа дал комментарии касательно предстоящего Эль Класико.

"Поединки между "Реалом" и "Барселоной" всегда вызывают интерес. Фанаты найдут сегодняшнюю игру необычной, так как в ней не примут участия два лучших игрока в истории.

Этот матч может послужить новым толчком для "Реала". Если мадридцы проиграют, но продемонстрируют хороший футбол, то Лопетеги могут оставить. Я сомневаюсь, что Конте или Моуринью сейчас подойдут "Реалу" - приводит слова Бальбоа Marca.

Напомним, что Эль Класико состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.

Читайте также: "Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль Класико в текущем сезоне. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов