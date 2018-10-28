Экс-игрок "Реала" высказался о предстоящем Класико

Экс-футболист "Реала" Хавьер Бальбоа дал комментарии касательно предстоящего Эль Класико.

"Поединки между "Реалом" и "Барселоной" всегда вызывают интерес. Фанаты найдут сегодняшнюю игру необычной, так как в ней не примут участия два лучших игрока в истории.

Этот матч может послужить новым толчком для "Реала". Если мадридцы проиграют, но продемонстрируют хороший футбол, то Лопетеги могут оставить. Я сомневаюсь, что Конте или Моуринью сейчас подойдут "Реалу" - приводит слова Бальбоа Marca.

Напомним, что Эль Класико состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.

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