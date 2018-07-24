Экс-игрок "Ромы" перешел в "Ренн"

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Экс-игрок "Ромы" перешел в "Ренн"

Полузащитник "Генгама" Клеман Гренье стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист подписал с "Ренном" контракт до лета 2021 года на общую сумму в 8,3 миллиона евро.

27-летний Гренье выступал за "Генгам" с 2018 года, провел за клуб 15 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Лион" и "Рому". За сборную Франции сыграл 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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