Экс-игрок "Ромы" перешел в "Ренн"
Полузащитник "Генгама" Клеман Гренье стал игроком "Ренна", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист подписал с "Ренном" контракт до лета 2021 года на общую сумму в 8,3 миллиона евро.
27-летний Гренье выступал за "Генгам" с 2018 года, провел за клуб 15 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Лион" и "Рому". За сборную Франции сыграл 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
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|Ницца
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|Монпелье
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|Генгам
|38
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|Тулуза
|38
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|Метц
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