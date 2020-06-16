Экс-игрок "Ростова" Дьяков: "Канга как-то наехал машиной на мальчика, но историю замяли"

Экс-игрок "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков рассказал о том, как его бывший одноклубник Гуэлор Канга сбил ребенка на машине.



"С Канга случались и не самые весёлые истории. Как-то он на пешеходном переходе наехал на мальчика. Папа пытался открыть дверь машины, а Канга вместе со своими друзьями испугался и не открыл. Мальчика в итоге вытащили, с ним всё было нормально. Историю замяли, и она никуда не просочилась. Отец оказался болельщиком "Ростова" и не пошел в полицию. Канга - самый безбашенный. С ним надо было делать фото из серии до/после. Приехал какой-то бедолага, как из фильма "Миллионер из трущоб". Майка рваная, бутсы разные, но играл хорошо. С первой зарплатой поехал в Москву, купил себе часы, цепи и всё остальное. Африканцы же любят сиять в темноте", - цитирует Дьякова "Чемпионат".



31-летний футболист перешел в "Динамо" в 2015 году из "Ростова". Последним клубом, за который играл Дьяков был "Спартак-2", который он покинул в конце мая.

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