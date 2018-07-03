Экс-игрок "Ростова" может перейти в клуб АПЛ за 15 миллионов евро

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Экс-игрок "Ростова" может перейти в клуб АПЛ за 15 миллионов евро

Новичок Премьер-лиги "Вулверхэмптон" проявляет интерес к ангольскому защитнику "Лацио" Баштушу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Баштуш провел за "Лацио" 28 матчей и забил 5 голов.

Стоит отметить, что с 2013 по 2016 годы Баштуш выступал за "Ростов".

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