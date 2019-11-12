Экс-игрок "Ростова" рассказал о драке в раздевалке команды после скандального матча с ЦСКА в 2006 году

Бывший нападающий "Ростова" Исо Каньенда рассказал, что его партнеры по команде подрались в раздевалке после окончания матча чемпионата России с ЦСКА (1:2) в октябре 2006 года.

"Болельщики после матча ругались: "Вы продали игру". Слышать такое было очень больно. Как это – продали матч?! Мне ничего об этом не известно. Я в таких делах никогда не участвовал. После игры в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: "Это защитники виноваты!" Другие отвечали: "Нет, полузащитники!" Вся команда дралась! Только я не участвовал - в другой комнате сидел, с доктором. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал", - приводит слова Каньенды "Чемпионат".

Через несколько дней после матча известный журналист Василий Уткин заявил о договорном характере поединка. ЦСКА подал в суд на Уткина и издание "Советский спорт", в котором он тогда работал. ЦСКА выиграл дело, но позднее Арбитражный суд Москвы признал иск армейцев необоснованным и принял сторону издания.

В том сезоне ЦСКА стал чемпионом России, опередив "Спартак" по дополнительным показателям.

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