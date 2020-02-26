Экс-игрок "Рубина" Башкиров может перейти в польский клуб



Бывший полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров может перейти в "Заглембе", сообщает Przeglad Sportowy.

По сведениям издания, польский клуб предложил футболисту контракт до окончания сезона-2019/2020 с возможностью продления еще на год. В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому может достаться полякам бесплатно.

Ранее Башкиров расторг контракт с "Рубином" по взаимному соглашению сторон.

28-летний Башкиров ранее также выступал за "Зенит", "Томь" и "Крылья Советов".

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