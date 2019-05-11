Экс-игрок "Рубина" Бауэр может перейти в "Зенит"

Защитник "Стоук Сити" Мориц Бауэр этим летом перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Tutto Mercato.

По данным источника, в 27-летнем австрийце заинтересованы "Кальяри", "Бетис", "Лилль" и "Зенит".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 8 матча в АПЛ. Ранее Бауэр выступал в составе "Рубина".

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