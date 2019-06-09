Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы
Форвард "Ньюкасла" Хосе Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром Венесуэлы.
29-летний футболист забил два гола в товарищеском матче против США и довел счет голов за сборную до 24. Ранее лучшим бомбардиром был Хуан Аранго.
Напомним, что с 2012 по 2014 год Рондон выступал за "Рубин". После чего перебрался в "Зенит", за который играл до 2016 года.
Читайте также: Экс-форвард "Зенита" признан футболистом года в "Ньюкасле". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу
-
Бразилия в товарищеском матче уничтожила Гондурас
-
Выживший кузен Рейеса рассказал об автокатастрофе
-
4
Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019
-
Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы
-
Товарищеские матчи: Венесуэла разгромила США, Япония обыграла Сальвадор
-
Зидан и Перес не могут согласовать будущее Винисиуса и Браима Диаса
-
Роналду поднялся на пятое место по количеству игр за сборную среди европейских игроков
-
Трансфер Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории
-
Саутгейт прокомментировал победу над Швейцарией
-
Стало известно, когда пройдет решающее медобследование Менди в "Реале"
-
"Порту" вступил в борьбу за Зе Луиша
-
1
Гончаренко: "Чалову еще рано в Европу"
-
Португалия и Нидерланды назвали стартовые составы на финал Лиги Наций
-
"Интер" хочет подписать нападающего "Реала"
-
"Манчестер Сити" готовит Фелишу заманчивое предложение
-
"Севилья" интересуется лидером киевского "Динамо"
-
Пикфорд вошел в историю сборной Англии
-
"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Уан-Биссаку
-
Паулета: "Роналду из другого мира"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16