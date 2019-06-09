Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы

Форвард "Ньюкасла" Хосе Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром Венесуэлы.

29-летний футболист забил два гола в товарищеском матче против США и довел счет голов за сборную до 24. Ранее лучшим бомбардиром был Хуан Аранго.

Напомним, что с 2012 по 2014 год Рондон выступал за "Рубин". После чего перебрался в "Зенит", за который играл до 2016 года.

Читайте также: Экс-форвард "Зенита" признан футболистом года в "Ньюкасле". | http://soccernews.ru