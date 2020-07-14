Экс-игрок "Рубина" Седов заключил контракт с "Факелом"

Экс-хавбек "Рубина" Максим Седов подписал контракт с "Факелом". Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

На какой срок заключено соглашение с 20-летним футболистом - не сообщается.

Седов выступал на протяжении двух последних сезонов в молодежной команде "Рубина".

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