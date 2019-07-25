Экс-игрок сборной Англии Даррен Бент объявил о завершении карьеры

35-летний английский форвард Даррен Бент завершил карьеру футболиста.

За свою 18-летнюю карьеру Бент успел поиграть за "Ипсвич", "Чарльтон", "Тоттенхэм", "Сандерленд", "Астон Виллу", "Фулхэм" и "Дерби". Последним местом работы футболиста был "Бертон Альбион".

Всего в АПЛ Бент отличился 106 забитыми мячами. Также он провел 13 игр в составе сборной Англии и забил 4 гола.

Бент один раз становился победителем Кубка английской лиги и обладателем Бронзовой бутсы чемпионата Англии.

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