Экс-игрок сборной Англии Джонсон завершил карьеру

Защитник Глен Джонсон завершил карьеру.

Об этом 34-летний футболист сказал в эфире радиопередачи, а также анонсировал в своем инстаграме.

"Официально: я решил завершить карьеру. Это я понял еще Я понял это в середине прошлого сезона. Я хотел закончить играть, чтобы тело было в хорошем состоянии", - сказал Джонсон.

Глен Джонсон играл за "Вест Хэм", "Миллуолл", "Челси", "Портсмут", "Ливерпуль" и "Сток Сити".

Не пропустите: Дембеле из-за травмы пропустит до двух недель | http://soccernews.ru