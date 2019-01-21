Экс-игрок сборной Англии Джонсон завершил карьеру

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Экс-игрок сборной Англии Джонсон завершил карьеру

Защитник Глен Джонсон завершил карьеру. 

Об этом 34-летний футболист сказал в эфире радиопередачи, а также анонсировал в своем инстаграме.

"Официально: я решил завершить карьеру. Это я понял еще Я понял это в середине прошлого сезона. Я хотел закончить играть, чтобы тело было в хорошем состоянии", - сказал Джонсон.

Глен Джонсон играл за "Вест Хэм", "Миллуолл", "Челси", "Портсмут", "Ливерпуль" и "Сток Сити".

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