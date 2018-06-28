Экс-игрок сборной Англии недоумевает из-за невызова Сане в сборную Германии



Бывший защитник сборной Англии и "Арсенала" Сол Кэмпбелл считает, что форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане помог бы Германии на ЧМ-2018.

"Кто-нибудь может мне объяснить, почему в заявке сборной Германии не было Лероя Сане? Он забил больше всех немцев в этом сезоне", – написал Кэмпбелл в своем Twitter.

Напомним, что Германия заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф.

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