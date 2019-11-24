Экс-игрок сборной Англии раскритиковал игру "Арсенала"

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер заявил, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери в скором времени может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает Express.

Накануне клуб сыграл вничью с "Саутгемптоном" (2:2).

"Команда небрежно ведет игру, защита плохая. Игроки и тренер ноют судье, а соперник забивает. "Саутгемптон" оказался слишком умным для "Арсенала".

В "Арсенале" все одно и то же. Каждый раз они ужасны в обороне и все становится только хуже.Я не вижу, как Эмери сможет избавиться от этого", - сказал Ширер.

После 17 туров АПЛ "Арсенал" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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