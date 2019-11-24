Экс-игрок сборной Англии раскритиковал игру "Арсенала"
Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер заявил, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери в скором времени может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает Express.
Накануне клуб сыграл вничью с "Саутгемптоном" (2:2).
"Команда небрежно ведет игру, защита плохая. Игроки и тренер ноют судье, а соперник забивает. "Саутгемптон" оказался слишком умным для "Арсенала".
В "Арсенале" все одно и то же. Каждый раз они ужасны в обороне и все становится только хуже.Я не вижу, как Эмери сможет избавиться от этого", - сказал Ширер.
После 17 туров АПЛ "Арсенал" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Не пропустите: "Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Бернли
|13
|18
|7
|Арсенал Лондон
|13
|18
|8
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|9
|Тоттенхэм
|13
|17
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8