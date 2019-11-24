Экс-игрок сборной Англии раскритиковал игру "Арсенала"

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Экс-игрок сборной Англии раскритиковал игру "Арсенала"

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер заявил, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери в скором времени может покинуть команду из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает Express.

Накануне клуб сыграл вничью с "Саутгемптоном" (2:2).

"Команда небрежно ведет игру, защита плохая. Игроки и тренер ноют судье, а соперник забивает. "Саутгемптон" оказался слишком умным для "Арсенала".

В "Арсенале" все одно и то же. Каждый раз они ужасны в обороне и все становится только хуже.Я не вижу, как Эмери сможет избавиться от этого", - сказал Ширер.

После 17 туров АПЛ "Арсенал" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Не пропустите: "Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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aleskandrbasavin

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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