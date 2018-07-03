Экс-игрок сборной Англии сделал прогноз на матч с Колумбией

Экс-игрок сборной Англии Уэс Браун поделился ожиданиями от матча с Колумбией.

"Англия победит со счетом 3:1. Первые две матча, до того как тренер почти полностью изменил сочетания футболистов, мы играли атакующим составом и создавали много моментов. С реализацией все должно быть в порядке, поэтому я жду победы сборной Англии.

Сборная Англии произвела на меня хорошее впечатление на групповой стадии. В команде хорошая атмосфера, это видно со стороны благодаря социальным сетям. Хорошие взаимоотношения переносятся на поле, команда много атакует, в каждой игре создает много моментов" - приводят слова Брауна российские СМИ.

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