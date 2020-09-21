Экс-игрок сборной Аргентины Каниджа указал на слабое место Месси

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Экс-игрок сборной Аргентины Каниджа указал на слабое место Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Клаудио Каниджа порассуждал о недостатках действующего капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Месси, безусловно, берёт на себя ответственность, но в критические моменты ему очень сложно. Возможно, ему не хватает лидерских качеств. Когда его команда не превосходит соперника и не может победить легко, Лео опускает руки", - цитирует Каниджу TNT Sports.

33-летний Месси выступает за аргентинскую сборную с 2005 года, но до сих пор не выиграл с ней ни одного трофея.

На счету звёздного форварда 138 матчей в составе национальной команды и 70 забитых голов.

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