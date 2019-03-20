Экс-игрок сборной Аргентины: "Месси эмоционально устал"

Экс-игрок сборной Аргентины Луис Менотти объяснил неважную игру Лионеля Месси за национальную команду.

"Я думаю, что Месси эмоционально устал. Он хочет показывать в сборной свою лучшую игру, однако на нем очень много ответственности" - заявил Менотти.

Напомним, что Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он провел 128 игр, в которых забил 65 голов.

В составе сборной Месси становился олимпийским чемпионом, серебряным призером Чемпионата Мира и трижды серебряным призером Кубка Америки.

Месси приостанавливал выступления за сборную после ЧМ-2018. Однако он примет участие в ближайшем товарищеском матче с Венесуэлой, который пройдет 22 марта.

Читайте также: Вальдано: "Никогда не скажу, что Месси лучше Марадоны". | http://soccernews.ru