Экс-игрок сборной Аргентины о поражении от Хорватии: "Это позор"

Экс-игрок сборной Аргентины Марио Кемпес крайне недоволен тем, как команда сыграла с Хорватией (0:3) на ЧМ-2018.

По словам Кемпеса, команда показала ужасную игру.

"Это позорное зрелище. Конец чемпионата мира все ближе. Ужас! В этом матче мы ожидали реакции на ничью в первом туре, но получили большой сюрприз: эта иигра оказалась еще хуже", - написал Кемпес.

Напомним, Месси может в очередной раз уйти из сборной. | soccernews.ru