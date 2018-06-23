Экс-игрок сборной Аргентины раскритиковал Месси

Экс-игрок сборной Аргентины Эктор Энрике высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2018.

"Первое, о чем все говорят, мол, следите за тем, как вы обходитесь с футболистами. А кто они такие? Кто Месси нахрен такой, чтобы не бегать? Кто Марадона, чтобы не бегать? Отношение к делу, полная отдача, гордость, что ты надеваешь эту футболку - это превыше всего.

Марадона был нашим отражением, он не позволял нам опускать руки, он бегал больше, чем кто-либо другой, и раздражался больше всех. Он получал мяч, его били по ногам, он вставал и бежал дальше. Мы видели это и понимали, что мы должны держаться вместе.

Я не понимаю, что сейчас происходит. Футболисты - разбалованные дети. Если бы я был партнером Месси, я бы подошел к нему и сказал: "Давай начинай бегать, просыпайся!" - приводит слова Энрике Ole.

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