Экс-игрок сборной Аргентины введён в искусственную кому
Состояние здоровья известного в прошлом аргентинского футболиста Фернандо Касереса ухудшилось.
Сообщается, что 51-летний бывший защитник введён в искусственную кому. Причины произошедшего неизвестны.
Напомним, что Касерес стал инвалидом после получения огнестрельного ранения в 2009 году. В него стреляли преступники, пытавшиеся угнать машину.
Аргентинец в течение карьеры выступал на родине и в клубах испанской Примеры. За сборную сыграл 24 матча и забил 1 гол.
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