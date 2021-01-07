Экс-игрок сборной Аргентины введён в искусственную кому

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Экс-игрок сборной Аргентины введён в искусственную кому

Состояние здоровья известного в прошлом аргентинского футболиста Фернандо Касереса ухудшилось.

Сообщается, что 51-летний бывший защитник введён в искусственную кому. Причины произошедшего неизвестны.

Напомним, что Касерес стал инвалидом после получения огнестрельного ранения в 2009 году. В него стреляли преступники, пытавшиеся угнать машину.

Аргентинец в течение карьеры выступал на родине и в клубах испанской Примеры. За сборную сыграл 24 матча и забил 1 гол.

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