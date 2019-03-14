Экс-игрок сборной Аргентины высказался о соперничестве между Месси и Роналду
Бывший защитник "Интера" и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо считает, что соперничество между Криштиану Роналду и Лионелем Месси мотивирует обоих игроков.
"Месси и Роналду мотивируют друг друга. Кто из них лучше? Я считаю, что между ними минимальная разница. А вот их уровень по сравнению с остальными футболистами очень высок", - приводит слова Камбьяссо Football Italia.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 19 результативных передач. На счету 34-летнего Роналду 24 мяча и 12 голевых пасов в 36 поединках.
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