Экс-игрок сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры

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Экс-игрок сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной Бразилии Лусио принял решение завершить карьеру.

"После 22 лет в футболе настало время повесить бутсы на гвоздь. Хочу поблагодарить Бога за футбол и мою семью", - заявил бразилец.

Будучи игроком 41-летний бразилец выступал за "Байер", "Баварию", "Интер" и "Ювентус". Последним клубом Лусио был "Бразильенсе".

В составе сборной Бразилии Лусио выигрывал ЧМ-2002 и дважды побеждал в Кубке Конфедераций.

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