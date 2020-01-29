Экс-игрок сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры
Экс-игрок сборной Бразилии Лусио принял решение завершить карьеру.
"После 22 лет в футболе настало время повесить бутсы на гвоздь. Хочу поблагодарить Бога за футбол и мою семью", - заявил бразилец.
Будучи игроком 41-летний бразилец выступал за "Байер", "Баварию", "Интер" и "Ювентус". Последним клубом Лусио был "Бразильенсе".
В составе сборной Бразилии Лусио выигрывал ЧМ-2002 и дважды побеждал в Кубке Конфедераций.
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|М
|О
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|38
|74
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|Палмейрас
|38
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|Гремио
|38
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|Атлетико Паранаенсе
|38
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|Сан-Паулу
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|Форталеза
|38
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|10
|Гоияс
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|Байя
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|Атлетико Минейро
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|14
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|38
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|Крузейро
|38
|36
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|КСА
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