Экс-игрок сборной Бразилии подверг громкой критике Неймара



Бывший игрок сборной Бразилии Нето подверг критике нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймар является одним из лучших игроков в мире. Но вы видели игру Месси против "Реала" или "Севильи"? Или как играет 34-летний Роналду за "Ювентус"? Он лучший бомбардир Серии А.

Неймар очень избалован. Его нельзя обсуждать, так как его отец злится. Раскритиковать его рискнули только я и Валтер Казагранде. Бразилия провалилась на Чемпионат Мира из-за Неймара, так как он совсем не играет за сборную", - приводит слова Нето Esporte Interativo.

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