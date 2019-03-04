Экс-игрок сборной Бразилии подверг громкой критике Неймара

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Экс-игрок сборной Бразилии подверг громкой критике Неймара
Бывший игрок сборной Бразилии Нето подверг критике нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймар является одним из лучших игроков в мире. Но вы видели игру Месси против "Реала" или "Севильи"? Или как играет 34-летний Роналду за "Ювентус"? Он лучший бомбардир Серии А.

Неймар очень избалован. Его нельзя обсуждать, так как его отец злится. Раскритиковать его рискнули только я и Валтер Казагранде. Бразилия провалилась на Чемпионат Мира из-за Неймара, так как он совсем не играет за сборную", - приводит слова Нето Esporte Interativo.

Не пропустите: Неймар сделал громкое заявление о возможном переходе в "Реал". | http://soccernews.ru

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