Экс-игрок сборной Египта раскритиковал ФИФА за решение по России

Фото: твиттер Абутрика

Экс-игрок сборной Египта Мохаммед Абутрика остался недоволен решением ФИФА об отстранении России от всех соревнований.

"Решение об отстранении российских клубов и сборных от всех соревнований должно сопровождаться исключением и тех, кто связан с Израилем, который годами убивал детей и женщин в Палестине. Вы используете двойные стандарты", - приводит слова египтянина Quds News Network.

Напомним, что сборную России отстранили от участия в стыках ЧМ-2022, а "Спартак" исключили из Лиги Европы.

Читайте также: УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц. | http://soccernews.ru