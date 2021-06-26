Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе

Теги франциякилиан мбаппе

Экс-игрок сборной Франции раскритиковал МбаппеФото: инстаграм Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен подверг критике Килиана Мбаппе.

"Он лидер на поле, с этим нет проблем. Беспокоит то, что его эго проявляется за пределами поля. Думаю, Дешам больше не может справиться с этим, и это проблема. Удивительно, как много он позволяет Мбаппе. Это видно по его выступлениям. Пока нельзя сказать, что Мбаппе успешно проводит Евро.

Мы ожидаем от Мбаппе гораздо большего. Все в мире думают, что Мбаппе - один из лучших футболистов в Европе. Однако если сразу равнять его с лучшими, то не получается остаться удовлетворенным.

Мбаппе в курсе, что в плане стандартов у него нет того мастерства, что есть у некоторых футболистов сборной? Возможно, он забивает на тренировке. Однако я смотрю все игры с участием  Мбаппе. Вы помните какой-нибудь великолепный штрафной? С 25 метров? Зато я помню такое у Гризманна, Погба. Вот уже двое, левша и правша. Так зачем Мбаппе это делает?" - приводит слова Ротена RMC Sport.

Читайте также: Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов