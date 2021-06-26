Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен подверг критике Килиана Мбаппе.

"Он лидер на поле, с этим нет проблем. Беспокоит то, что его эго проявляется за пределами поля. Думаю, Дешам больше не может справиться с этим, и это проблема. Удивительно, как много он позволяет Мбаппе. Это видно по его выступлениям. Пока нельзя сказать, что Мбаппе успешно проводит Евро.

Мы ожидаем от Мбаппе гораздо большего. Все в мире думают, что Мбаппе - один из лучших футболистов в Европе. Однако если сразу равнять его с лучшими, то не получается остаться удовлетворенным.

Мбаппе в курсе, что в плане стандартов у него нет того мастерства, что есть у некоторых футболистов сборной? Возможно, он забивает на тренировке. Однако я смотрю все игры с участием Мбаппе. Вы помните какой-нибудь великолепный штрафной? С 25 метров? Зато я помню такое у Гризманна, Погба. Вот уже двое, левша и правша. Так зачем Мбаппе это делает?" - приводит слова Ротена RMC Sport.

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