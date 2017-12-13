Экс-игрок сборной Франции Рош сравнил ПСЖ и "Реал"
Экс-футболист сборной Франции Ален Рош подверг сравнению ПСЖ и "Реал".
"В атаке команды равны. Мбаппе гораздо лучше Гарета Бэйла, Эдинсон Кавани забивает больше Бензема, ну а Роналду по-прежнему слегка впереди Неймара, хотя бразилец недалеко. Работа полузащиты "Мадрида" отлажена до автоматизма - серьезное преимущество. Эта линия объединяет технику, мощь и агрессию.
В центре защиты ПСЖ некому завидовать, хотя равных бойцу Серхио Рамосу нет. Это футболист больших матчей. По защите "Реал" впереди, там Дани Карвахаль и Марсело. Может, они не отрабатывают в обороне блестяще, но по технической оснастке им трудно найти равных. На воротах Кейлор Навас более опытен, чем Ареоля. Альфонс еще молод" - приводит слова Роша Goal.com.
Напомним, что команды встретятся между собой в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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