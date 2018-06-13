Экс-игрок сборной Германии назвал ключевого игрока ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Германии Какау лестно отозвался о Марко Ройсе.

"Для меня ключевой фигурой Чемпионата Мира является Марко Ройс. Это настоящая международная звезда. Он владеет дриблингом и к тому же очень быстр.

Я рад, что Ройс наконец сыграет на мундиале. Надеюсь, что он сохранит оптимальную форму. Это было бы серьёзное подспорье для сборной Германии" - приводит слова Какау T-Online.

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