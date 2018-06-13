Экс-игрок сборной Германии оценил шансы Роналду стать чемпионом мира

Экс-игрок сборной Германии Какау поговорил о шансах Криштиану Роналду выиграть Чемпионат Мира.

"Считаю, что Роналду уже добился максимально возможной цели в Португалии, победив на Евро-2016. Он завоевал трофей для своей страны. Это то, что делает его топ-игроком. Однако Роналду зависим от своих партнёров по команде. И мне не кажется, что Португалия обладает необходимыми ресурсами для достижения большого успеха на Чемпионате Мира" - приводит слова Какау T-Online.

Напомним, что на групповой стадии Португалия сыграет против Испании, Марокко и Ирана.

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