Экс-игрок сборной Германии призывает выгнать Гюндогана и Озила из сборной

Экс-футболист сборной Германии Штефан Эффенберг считает, что Илкай Гюндоган и Месут Озил должны покинуть команду.

"Если вы продвигаете определенные ценности, как DFB постоянно сообщает, то решение здесь должно быть одно - выгнать двух этих футболистов из сборной Германии.

Озилу и Гюндогану повезло, что DFB ведет себя непостоянно и не так активно в этом случае" - приводит слова Эффенберга Bild.

Напомним, что поводом для таких заявлений стала встреча Гюндогана и Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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