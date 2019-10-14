Экс-игрок сборной Италии Росси будет тренироваться с "Вильярреалом"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Италии Джузеппе Росси будет заниматься вместе с "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Первая тренировка 32-летнего форварда состоится завтра, 15 октября.

Росси находится без клуба с того момента, как покинул "Дженоа" в 2018 году. В январе 2019 он занимался в расположении "Манчестер Юнайтед".

За "Вильярреал" футболист выступал на протяжении 6 лет (2007 - 2013). За клуб он забил 82 гола.

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