Экс-игрок сборной Италии Росси будет тренироваться с "Вильярреалом"

Теги джузеппе россивильярреалиталия

Экс-игрок сборной Италии Росси будет тренироваться с "Вильярреалом"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Италии Джузеппе Росси будет заниматься вместе с "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Первая тренировка 32-летнего форварда состоится завтра, 15 октября.

Росси находится без клуба с того момента, как покинул "Дженоа" в 2018 году. В январе 2019 он занимался в расположении "Манчестер Юнайтед".

За "Вильярреал" футболист выступал на протяжении 6 лет (2007 - 2013). За клуб он забил 82 гола. 

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