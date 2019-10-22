Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа"

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Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа"

Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, детали контракта пока неизвестны.

Напомним, сегодня, 22 октября, клуб покинул главный тренер Аурелио Андреацолли из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 8 туров Серии А "Дженоа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Мотта прибыл в клуб через несколько часов и уже успел провести первую тренировку.

А еще: У Карреры появился серьёзный конкурент в борьбе за пост наставника "Дженоа"| http://soccernews.ru
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