Экс-игрок сборной Колумбии Асприлья рассказал, сколько бы он стоил по нынешним меркам

Экс-игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья высказался о ценах на футболистов на нынешнем трансферном рынке.

"Сейчас бы я стоил не меньше Неймара, миллионов 200 евро точно. Когда я играл в "Парме", пришло предложение от "Милана", эквивалентное 20 миллионам долларов, но "Парма" отказала. Это был один из сильнейших клубов мира, который не продавал своих лидеров, им это было просто не нужно. Я до сих пор общаюсь с людьми в этом клубе, держу руку на пульсе. Рад, что они приближаются к Серии А" - приводит слова Асприльи Football Italia.

Отметим, что Асприлья является одним из лучших игроков в истории Колумбии. За сборную он провел 57 игр и забил 20 голов.

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