Экс-игрок сборной Нидерландов назвал причины, почему Депай не заиграет в "Барселоне"

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп подверг критике нападающего Мемфиса Депая после вылета национальной команды с Евро-2020, а также выразил мнение, что форвард не сможет заиграть в "Барселоне".

"Депай сыграет за "Барселоне" полчаса, а затем Месси спросит его: "Парень, давно ли ты начал играть в футбол?" В Нидерландах все знают, что таков стиль игры Депая. Он всегда выбирает самое сложное решение. В "Барселоне" никто не примет Мемфиса", – приводит слова дер Гийпа AS.

На Евро-2020 27-летний Депай принял участие в четырех матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что форвард перешел в "Барселону" на правах свободного агента из "Лиона".

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