Экс-игрок сборной Нидерландов Стам: "Я думаю, де Лигт хорошо подойдет для "Барселоны"

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Экс-игрок сборной Нидерландов Стам: "Я думаю, де Лигт хорошо подойдет для "Барселоны"

Экс-игрок сборной Нидерландов Яп Стам рассказал, что думает о трансфере  защитника "Аякса" Матейса де Лигта в "Барселону", пишет Goal.

"Главное, чтобы у него было достаточно игрового времени. "Барса" хочет усилить команду в обороне. Я думаю, де Лигт хорошо подойдет для этой команды.

Было бы здорово увидеть, как он играет с лучшими игроками Примеры. Вопрос в том, сможет ли он участвовать во всех матчах", - сказал Стам.

Ранее сообщалось, что 19-летний де Лигт хочет перейти только в "Барселону".

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