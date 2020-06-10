Экс-игрок сборной Португалии Коштинья рассказал, чем его восхищает Роналду

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Экс-игрок сборной Португалии Коштинья рассказал, чем его восхищает Роналду

Экс-игрок сборной Португалии Коштинья заявил, что восхищается форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналуду.

"В "Реале", когда Роналду промахивался, а это было один раз из 20, над ним подшучивали, и это его расстраивало. После этого он брал сетку с мячами и сам бил поворотам. Он хотел, чтобы залетало 20 из 20. Кто еще на такое способен? 

Он не позволяет себе даже одного промаха, это говорит о его характере.. Люди видят, как он расстраивается после плохой передачи или неудачного удара по воротам, но они неправильно понимают его. Просто у него такой характер.

Однажды я спросил у Моуринью после тренировки: "Что с Роналду?". Он сказал, что его нужно оставить и что он будет готов. Настолько он сконцентрирован на своем деле, что не приемлет даже один промах, особенно когда над этим начинают шутить. Выдающийся человек и футболист. Его невозможно не любить, только если вы завидуете ему", - цитирует Коштинью Goal.com.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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